Atropela três estudantes na passadeira

Acidente em Corroios está a ser investigado pela PSP.

Por J.C.R. | 08:23

Três menores, entre os 15 e os 16 anos, foram atropelados ontem de manhã quando se dirigiam para a escola, em Corroios, no concelho do Seixal.



Todos sofreram ferimentos – considerados ligeiros – e foram assistidos no Hospital Garcia de Orta, em Almada.



O condutor do automóvel manteve-se no local e relatou à PSP que ficou encandeado pelo sol e não se apercebeu dos três estudantes a atravessarem a estrada na passadeira.



O acidente está a ser investigado pela PSP.