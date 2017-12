Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelado ao atravessar a estrada na Moita

Homem de 60 anos internado em estado grave no Hospital Garcia de Orta.

Por João Tavares | 07:41

Um homem, de 60 anos, está internado em estrado grave no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sido atropelado na madrugada de ontem na Baixa da Banheira, Moita.



A vítima foi colhida na avenida Capitães de Abril, pelas 02h45, quando atravessava a estrada. Os bombeiros da Moita e o INEM assistiram o homem no local, sendo este transportado ao hospital com ferimentos graves na cabeça. As autoridades investigam.