Alerta foi dado por volta das 23h24.

Por Lusa | 04:42

Um homem de 39 anos morreu na noite de quinta-feira vítima de atropelamento por um veículo ligeiro de mercadorias no IC2, em Marrazes, Leiria, disse à Lusa fonte da GNR.



O atropelamento mortal foi registado às 23h24. A vítima faleceu no local do acidente, precisou a mesma fonte.