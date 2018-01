Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento mortal em Gondomar condiciona comboios para o Porto

Vítima foi colhida junto à Quinta das Freiras, em Rio Tinto. Só se circula numa linha.

Por J.C.M. | 11:49

Uma pessoa foi colhida por um comboio na manhã desta terça-feira, na zona da Quinta das Freiras, Rio Tinto, no concelho de Gondomar.



Segundo fonte dos Bombeiros da Areosa - Rio Tinto, o acidente aconteceu por volta das 10h45, em circunstâncias que ainda não estão apuradas. Vítima terá sido atingida por comboio que seguia em direção ao Porto.



A circulação de comboios cehgou a estar interrompida, mas fonte da CP revela ao CM que, por volta das 11h30, a criculação foi retomada mas apenas com recurso a uma via, o que está a provocar muitos atrasos.