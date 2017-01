Atropelamento mortal na Ponte Vasco da Gama





O acidente aconteceu no sentido Lisboa - Alcochete.



Estiveram no local os bombeiros da Sacavém, uma viatura do INEM e a GNR, a quem cabe a investigação.



A circulação esta cortada na faixa mais à direita, no local do acidente.



O condutor parou e ficou no local a aguardar a chegada das autoridades.O acidente aconteceu no sentido Lisboa - Alcochete.Estiveram no local os bombeiros da Sacavém, uma viatura do INEM e a GNR, a quem cabe a investigação.A circulação esta cortada na faixa mais à direita, no local do acidente.

O que achou desta notícia?







80% Muito insatisfeito

80% 2.5%

2.5% 12.5%

12.5% 2.5%

2.5% 2.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







80% Muito insatisfeito

80% 2.5%

2.5% 12.5%

12.5% 2.5%

2.5% 2.5% Muito satisfeito Outras 40 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um homem morreu este sábado atropelado na Ponte Vasco da Gama, ao ser colhido por uma viatura no tabuleiro.O sinistro aconteceu por volta das 12h30, quando um homem saiu do carro para mudar o penu do carro no tabuleiro da ponte, que tinha acabado de ter um furo.Segundo o que a CMTV, a vítima, um homem de 63 estava a mudar um pneu do lado esquerdo da viatura quando foi atropelado por um veículo ligeiro de mercadorias, de matrícula alemã. A mulher da vítima estava no carro e assistiu ao atropelamento do marido.