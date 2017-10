Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento na EN13 na Maia causa um morto

Acidente envolveu um veículo ligeiro de passageiros.

Por Lusa | 20:05

Um atropelamento na Estrada Nacional 13 (EN 13), na Maia, distrito do Porto, causou esta terça-feira uma vítima mortal, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, que envolveu um veículo ligeiro de passageiros, foi dado às 14h44.



No local estiveram presentes os Bombeiros de Moreira da Maia, a GNR e uma viatura médica do Hospital de São João.