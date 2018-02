Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento no IC-19 causa dois feridos

Vítimas foram transportadas para o hospital de Santa Maria, em Lisboa.

23:43

Um atropelamento no IC-19, em Queluz, causou na noite desta terça-feira dois feridos, que foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



"Recebemos o alerta pelas 21h52 para um atropelamento rodoviário. Uma pessoa foi atropelada no IC-19, antes da saída para o palácio [de Queluz]. Da ocorrência resultou um ferido grave, a pessoa atropelada, e um ferido ligeiro, que é o condutor da viatura", disse à Lusa fonte dos bombeiros de Queluz.



Segundo a mesma fonte, os dois feridos foram transportados para o hospital de Santa Maria, em Lisboa.



No local estiveram os bombeiros de Queluz, com 12 operacionais e quatro veículos, a PSP, a Infraestruturas de Portugal e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).