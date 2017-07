Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento dificulta combate às chamas em Coimbra, Sertã e Portalegre

Desde as 0h00 deste domingo registaram-se 73 incêndios em Portugal continental, estando, pelas 19h00, 11 desses ainda ativos.

Por Lusa | 19:46

Três incêndios estavam, pelas 19h00, a concentrar as maiores atenções da Proteção Civil, em Carvalhosas (Coimbra), Sertã (Castelo Branco) e Gavião (Portalegre), fogos cuja maior dificuldade no seu combate é o vento, anunciou este domingo aquela entidade.



"Prevê-se um prolongamento destes trabalhos. Nenhum destes incêndios se aproxima da sua fase de conclusão, estão todos ativos", declarou a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, em 'briefing' aos jornalistas na sede da entidade, em Carnaxide.



O vento, precisou a responsável, tem motivado um "constante reposicionamento dos meios", e a Proteção Civil apela a que "as populações se mantenham calmas e que vão acompanhando na medida possível as indicações dadas pela comunicação social e pelas próprias autoridades".



A Autoestrada do Pinhal Interior (AE13) permanece cortada na zona de Almalaguês devido ao incêndio que lavra este domingo à tarde no concelho de Coimbra, continuou Patrícia Gaspar.



"Temos neste momento 12 grupos de reforço vindos de vários pontos do país, sobretudo do centro e Setúbal e Évora", para apoiar os bombeiros nos fogos de Coimbra, Sertã e Gavião, precisou Patrícia Gaspar.