Auditoria deteta centenas de vistos dados de forma ilegal

Entre os casos está o do visto entregue a um paquistanês proibido de entrar no espaço Schengen.

Por J.T. | 21.12.17

Centenas de vistos terão sido concedidos por Portugal sem que os imigrantes reunissem os requisitos exigidos pela lei, segundo avança o ‘DN’.



Irregularidades que não mereceram qualquer reação por parte do SEF – depois de confrontado pelo CM – e que foram detetadas por uma auditoria do Gabinete de Inspeção.



Entre os casos detetados está o do visto entregue a um cidadão paquistanês que estava proibido de entrar no espaço Schengen.



Uma auditoria que recomendava sanções disciplinares a seis elementos do SEF, um dos quais o ex-diretor nacional adjunto Luís Gouveia.



O documento terá sido mandado arquivar pelo diretor nacional, Carlos Moreira.