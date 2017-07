Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aumenta tuberculose em Azeitão

São agora sete o número de pessoas infetadas devido a surto.

Por Sofia Garcia | 09:15

Subiu para sete o número de pessoas infetadas com tuberculose na sequência do surto que teve início há mais de um mês na instituição de ensino especial Rumo ao Sucesso, em Azeitão (Setúbal).



Ao CM, a Direção-Geral da Saúde admitiu que alguma coisa correu mal, mas recusa culpas. "Cada vez que há um surto é porque alguma coisa falhou. Neste caso, houve um atraso na deteção dos sintomas por parte do primeiro infetado que não deu o alerta atempadamente", disse Raquel Duarte.



Ao que o CM apurou, houve igualmente um aumento do número de diagnosticados com a infeção na fase latente, ou seja, em que a bactéria da tuberculose não se desenvolve se for iniciado tratamento.



A DGS garante que a situação está dentro do normal.