Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aumentam imigrantes expulsos

604 expulsões durante o ano passado. 40 casos detetados pelo SEF.

Por Miguel Curado | 01:30

A Justiça portuguesa expulsou no ano passado 604 estrangeiros, um aumento de 3% face aos 586 de 2015. Segundo o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de 2016, que a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, apresenta hoje, e que o CM antecipa, 229 dos imigrantes expulsos cometeram crimes como tráfico de droga, furtos ou roubos, e os restantes 375 foram conduzidos às fronteiras por permanência ilegal.



A outra grande tendência do RIFA prende-se com o aumento do tráfico de seres humanos em Portugal. Se em 2015 o número de casos detetados foi de 34 (com especial incidência para onze romenos), este ano foram encontrados em Portugal 40 seres humanos vendidos ou transacionados por redes internacionais – a grande maioria, 29, de origem nepalesa.



O aumento de trabalho dos investigadores do SEF ficou, também, patente no ano passado. Segundo o RIFA, os inspetores concluíram 421 processos, um aumento de 7,1 por cento face a 2015. A maioria das investigações, 46, foram por crimes de auxílio à imigração ilegal, seguindo-se os casamentos por conveniência, com 10 processos.



Pela prática de crimes, o SEF prendeu 43 pessoas em todo o ano passado, constituindo 326 arguidos, com a prisão preventiva determinada para quatro. Novamente, os crimes de casamentos de conveniência e auxílio à imigração ilegal assumiram especial preponderância. As operações ‘Morcego’ e ‘Gazua’, que em 2016 permitiram desmantelar uma máfia georgiana de assaltos a casas, são especialmente realçadas.



PORMENORES

Mais estrangeiros

2016 inverteu a tendência de descida de estrangeiros em Portugal. No ano passado, o SEF registou 397 731 cidadãos, mais 2,3% que em 2015.



Brasileiros em maioria

A comunidade brasileira continua a ser a maior (81 251), seguindo-se a cabo-verdiana, com 36 578 cidadãos.



Franceses aumentam

Os imigrantes franceses no nosso país voltaram a aumentar. Eram, em 2016, 11 293, mais 33,8% do que em 2015.



Britânicos sobem

A subir está também a representação britânica: 19 384 cidadãos do Reino Unido viviam no nosso país em 2016, a 6 ª maior comunidade imigrante.



35 mil pedidos

No ano passado, foram apresentados 35 416 pedidos de nacionalidade portuguesa, mais 4,5% do que em 2015.