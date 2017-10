Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aumentam multas por negligência nos fogos

Municípios afetados apenas fizeram 19% das faixas de gestão.

Por Sérgio A. Vitorino e S.A.V. | 01:37

A GNR passou este ano, em ações de fiscalização no âmbito da prevenção dos incêndios, mais multas por comportamentos de risco na floresta do que nos anos anteriores. Até dia 17, foram levantados 1500 autos por falta de gestão de combustíveis (limpeza em torno de casas ou estradas), 275 por queimadas ilegais e 568 por queimas de sobrantes, segundo números dados ao CM.



As multas aos particulares podem ir dos 140 aos 800 euros. As consequências do incumprimento são responsabilidade das autarquias, que "muitas vezes não avançam com os processos", denuncia fonte policial.



Nos 11 municípios atingidos pelo fogo de Pedrógão Grande, que em junho matou pelo menos 64 pessoas - entretanto o número de vítimas em incêndios florestais já vai em 113 em todo o País -, apenas estavam feitas 19% das faixas de gestão de combustíveis prometidas nos planos contra incêndios, acusou a Comissão Técnica Independente. Em causa, os 50 metros em volta das casas, 10 para cada lado da rede viária e 100 metros à volta de aldeias.



A falta de cultura de segurança choca. "É impensável que no dia seguinte à tragédia de dia 15 [44 mortes] houvesse queimadas e fogueiras de sobrantes. Mas aconteceu", lamentou ao CM Paulo Fernandes, engenheiro florestal, da Comissão Técnica Independente.



Anexo a relatório da tragédia abre guerra com a Marinha

"Faz juízos de valor e é preconceituoso". É assim que a Marinha reage oficialmente, ao CM, ao apêndice do relatório da Comissão Técnica Independente ao fogo de Pedrógão Grande, assinado pelo tenente-general do Exército Pires Mateus, que acusa a Marinha de ‘show-off’.



"O aparecimento do Comandante Naval na área de operações pode ter dado algum tipo de dividendos à Marinha do ponto de vista político", "até há bem pouco tempo, a total ausência da Armada neste tipo de ações" e "a Armada, pela primeira vez no ano, trouxe ao terreno as suas capacidades", são as frases da polémica. A Marinha fez um memorando ao Governo no qual rebate Pires Mateus, que "nunca apurou factos junto da Marinha".



Recorda que está na prevenção dos fogos desde 2003 e lamenta as frases "descontextualizadas, erróneas e sem credibilidade" que contrariam o "reconhecimento público". Diz que chegou a Pedrógão em menos de 12 horas com 250 militares, para pós-rescaldo, reconstrução e apoio alimentar e psicológico.