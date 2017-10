Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarca da Guarda ferido a tiro

Álvaro Amaro foi atingido por acidente.

Por Francisco Palma Carvalho | 06:00

Foi uma jornada de caça às lebres que Álvaro Amaro não quererá lembrar. O presidente da Câmara da Guarda (PSD), entusiasta da atividade venatória e caçador experiente, foi ontem ferido acidentalmente por um colega quando caçava numa herdade, junto a Navarro, na freguesia de Alcaria Ruiva, concelho de Mértola.



O alerta às autoridades aconteceu às 10h24, depois de Álvaro Amaro ter sido atingido por cinco chumbos numa mão e no abdómen. O "disparo fortuito", como foi classificado pela GNR, provocou ferimentos ligeiros no edil, de 64 anos. Álvaro Amaro foi transportado para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Castro Verde. Mais tarde foi transferido para o Hospital de Beja. Teve alta após as 14h00, cerca de quatro horas depois do acidente, referiu ao CM fonte hospitalar. Os exames confirmaram que se encontra livre de perigo, a recuperar, e que tudo não passou de um susto.



No local do acidente de caça estiveram os Bombeiros Voluntários de Mértola, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM de Castro Verde e a GNR, que tomou conta da ocorrência. O CM tentou obter uma reação do autarca a este acidente, mas não obteve resposta aos contactos telefónicos.

Álvaro Amaro é presidente da Câmara da Guarda desde 2013 – foi agora reeleito. Foi também presidente da autarquia de Gouveia e secretário de Estado da Agricultura nos Governos de Cavaco Silva. No concelho de Mértola há várias zonas de caça que são procuradas por caçadores de todos os pontos do País.