Autarca de Alijó quer pedir calamidade pública para o concelho

Por Lusa | 14:08

O presidente da Câmara de Alijó disse que equipas multidisciplinares estão esta quarta-feira no terreno a fazer um levantamento dos prejuízos causados pelo incêndio para, depois, pedir ao Governo a declaração de calamidade pública no concelho.



"O fogo não poupou nada por onde passou", afirmou Carlos Jorge Magalhães à agência Lusa.



É precisamente para avaliar os prejuízos causados por quase três dias de incêndio que foram, esta manhã, para o terreno equipas multidisciplinares, compostas por técnicos da autarquia e dos ministérios da Agricultura, da Segurança Social e da Saúde.



A prioridade é ver como estão as pessoas e avaliar as suas necessidades. Depois, fazer um levantamento dos prejuízos causados pelas chamas.



"Vamos recolher elementos no sentido de constituirmos um dossiê sustentado para pedirmos a declaração de calamidade pública", sublinhou o autarca.



Chã, Vila Chã, Santa Eugénia, Casas da Serra, Franzilhal e até Porrais, já no concelho de Murça, foram algumas das aldeias que o incêndio assolou e destruiu o trabalho de um ano inteiro na agricultura, tanto nas vinhas, algumas incluídas na Região Demarcada do Douro, como olivais, amendoais, nas árvores de fruto e nas hortas.



Segundo o presidente, houve também danos a nível da pecuária, dos pastos para os animais e ainda na apicultura, com a destruição de colmeias, uma atividade que "estava em expansão" e que serve de complemento do rendimento familiar para muitas famílias.



Carlos Magalhães referiu que se pretende apresentar uma candidatura a fundos comunitários, a uma medida do Portugal 2020 com vista à reposição do potencial produtivo.



A autarca não quis avançar com uma estimativa da área ardida, referindo que foi pedido um levantamento perimetral feito por um helicóptero para, com exatidão, saber quanto é que o município perdeu para o fogo.



"Estou com uma tristeza muito profunda relativamente ao concelho e estou extremamente preocupado e determinado em ajudar as populações a encontrar os mecanismos para que, aqui, a recuperação agroflorestal seja um exemplo para o país", sustentou.



O alerta para o fogo foi dado na madrugada de domingo. Foi dado como dominado e reacendeu-se com proporções tais que ameaçou aldeias e pintou de negro a paisagem deste concelho do distrito de Vila Real.



O incêndio foi dado como extinto cerca das 19h30 de terça-feira.



No terreno vão permanecer, durante esta quarta-feira, em operações de rescaldo e de vigilância cerca de 400 operacionais, apoiados por 130 veículos e meios aéreos.