Autarca de Melgaço exige maior cobertura de rede de telemóvel

Concelho mais a norte de Portugal tem várias zonas onde não há rede de nenhuma operadora.

Por Liliana Rodrigues | 02:53

Não podemos falar de desenvolvimento do território sem haver um acesso às comunicações digitais para todos.



A cobertura de rede de telemóvel é uma condição obrigatória para podermos de-senvolver-nos e tem-nos impedido de realizar alguns projetos que dependem, cada vez mais, no turismo, do acesso às ferramentas digitais".



A crítica, em jeito de desafio, foi lançada, ontem, pelo presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batista, anfitrião da primeira tertúlia do ciclo de conferências organizado pelo Correio da Manhã, sob o tema ‘Pensar Melgaço. Casos de Sucesso e Boas Práticas na Gestão Autárquica’.



O encontro foi moderado por Octávio Ribeiro, diretor do CM/CMTV.



A tertúlia decorreu no auditório de Portas de Lamas de Mouro, onde não há cobertura das operadoras de telemóveis.



"Sofremos custos muito altos pela interioridade. Não há nenhuma lei neste país que não seja pensada à medida de Lisboa. É fundamental que se saiba que há gente que pensa aqui, no interior, e que há vida além do Terreiro do Paço", sublinhou o autarca, depois de desvendar que está a ser elaborado um plano estratégico para desenvolver o concelho mais a norte do País.



O turismo assume-se como um motor de Melgaço, com o vinho Alvarinho a encabeçar a lista de atrativos.



"O turismo de saúde, com as termas, e até o turismo mais radical, com diversas atividades, estão em expansão. Os portugueses, espanhóis e franceses são o nosso principal mercado, sobretudo os franceses, que têm sido o mercado que mais tem crescido", explicou Jorge Costa, presidente do IPDT- Instituto do Turismo, que deu o exemplo do Complexo Desportivo do Centro de Estágios de Melgaço como um equipamento que pode ser potenciado.