Autarca de Paredes nega viciação em contratos para obras

Vamos tratar o caso violentamente na Justiça." É assim que Celso Ferreira, presidente da Câmara de Paredes, reage ao relatório do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OELA), que refere irregularidades no apoio financeiro comunitário a obras em quatro escolas e obriga a autarquia a devolver 8,39 milhões de euros à Europa. O valor foi entretanto reduzido pela entidade gestora dos fundos comunitários para 2,9 milhões. A autarquia "não aceita ou concorda com as conclusões do relatório e já as contestou judicialmente", referiu.A investigação partiu de uma denúncia anónima ao Ministério Público, em 2012, que apontava irregularidades nas empreitadas das escolas de Recarei, Vilela, Duas Igrejas e Sobreira, contratadas entre 2008 e 2010 a empresas aparentemente concorrentes, mas geridas ou controladas pelas mesmas pessoas. O relatório europeu indica viciação e refere suspeitas de falsificação e de corrupção."As obras referidas tiveram o visto do Tribunal de Contas", disse o edil. Acrescenta que já em 2012 foi feita outra denúncia sobre as mesmas obras, que foi investigada pela Inspeção-Geral de Finanças e "arquivada por falta de fundamento". Fonte da autarquia indicou ao CM que os resultados do relatório do OELA foram comunicados à câmara já em agosto do ano passado. "Os juristas que fizeram a análise estão convictos de que a razão nos assiste e é importante esta certeza", frisou o edil, certo de que "a próxima fase é o valor a devolver passar a zero". Celso Ferreira lamenta que o relatório tenha partido de uma denúncia anónima e garante que o município vai "resistir ativamente".