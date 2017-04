Autarca desvia 600 mil euros

Vasques Branco espera a marcação de julgamento.

Vasques Branco, que entre os anos de 2007 e 2013 foi presidente da Junta de Freguesia de Riba de Mouro, em Monção, foi acusado de crimes de peculato por durante oito anos ter falsificado documentos com os quais desviou cerca de 600 mil euros - quantia que depois guardou em 215 contas bancárias espalhadas por seis instituições de crédito.Numa investigação da Polícia Judiciária de Braga, o Gabinete de Recuperação de Ativos arrestou agora, numa operação de Limpeza de Vantagens, cinco casas ao ex-edil do PS, no valor de 100 mil euros.Em causa estão obras, serviços de limpeza e de segurança que nunca existiram e que permitiram que o arguido, que também é advogado, obtivesse benefícios ilicitamente.