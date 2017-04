Autarca multada avança com inquérito em Tomar

Em causa estão dois requerimentos endossados em 2015 por Benvindo Batista à autarquia, destinados a suspender a demolição de uma construção de um vizinho e à criação de acessos à marina da barragem de Castelo de Bode. O munícipe não obteve resposta, e apresentou queixa no Tribunal Administrativo de Leiria. "É uma questão muito antiga", refere o queixoso ao CM, que aponta falhas ao projeto da casa que pretende ver demolida: "Nem as casas de banho são estanques".



O outro requerimento solicitava a construção de acessos junto à barragem de Castelo de Bode para fins turísticos. "Noutros países, aquela zona seria uma bênção", aponta.



A autarca admite que "alguma coisa falhou nos serviços", e adianta que será aberto um processo de averiguações para entender a razão do atraso na resposta, não descartando a possibilidade de instaurar processos disciplinares caso sejam encontrados responsáveis.Em causa estão dois requerimentos endossados em 2015 por Benvindo Batista à autarquia, destinados a suspender a demolição de uma construção de um vizinho e à criação de acessos à marina da barragem de Castelo de Bode. O munícipe não obteve resposta, e apresentou queixa no Tribunal Administrativo de Leiria. "É uma questão muito antiga", refere o queixoso ao, que aponta falhas ao projeto da casa que pretende ver demolida: "Nem as casas de banho são estanques".O outro requerimento solicitava a construção de acessos junto à barragem de Castelo de Bode para fins turísticos. "Noutros países, aquela zona seria uma bênção", aponta.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%

33.4%

33.4%

33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%

33.4%

33.4%

33.3% Muito satisfeito pub

A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, foi multada em março pela segunda vez – a primeira foi em janeiro – por a autarquia não ter dado resposta, no tempo definido pela lei (10 dias), a pedidos de informação de um munícipe.Com esta condenação por litigância de má-fé, com base na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos e no Código do Procedimento Administrativo, as coimas suportadas pela autarca - sobre quem cai a responsabilidade - ascendem já aos 10 mil euros."Não tive uma única intervenção no processo", diz Anabela Freitas ao. "Não considero justo, mas sabia que isto podia acontecer quando me candidatei", acrescenta.