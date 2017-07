Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarca ordena inquérito a uso de carro camarário

Costa Gomes deu ordem para investigação interna a caso revelado pelo Correio da Manhã.

Por Liliana Rodrigues | 09:28

Se se chegar à conclusão de que foram usados indevidamente meios do município, tenho deveres legais que a lei me impõe e agirei de acordo com a lei".



A garantia é de Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos, um dia depois de o Correio da Manhã revelar que o ex-vice-presidente - Domingos Pereira, que agora é candidato independente à presidência do município, após ambos se terem desentendido - usou, durante seis meses, um carro da autarquia para realizar deslocações a Lisboa, enquanto deputado da Assembleia da República.



Costa Gomes determinou a abertura de um inquérito interno à alegada utilização abusiva de uma viatura do município, sendo que Domingos Pereira era conduzido por um motorista da autarquia e dava até boleia aos colegas de bancada - como Joaquim Barreto, presidente da Federação Distrital de Braga do PS, e Palmira Maciel.



Em causa estão os crimes de peculato e abuso de poder - que estão a ser investigados pelo Ministério Público de Barcelos, depois de ter recebido uma queixa com diversos documentos que comprovam a utilização do veículo municipal.



"Ele sabe muito bem que nunca o poderia fazer, mesmo que tivesse autorização", garantiu à Lusa Costa Gomes, sobre as viagens efetuadas por Domingos Pereira, enquanto deputado e não vereador - embora acumulasse os dois cargos.



Já Domingos Pereira assume o uso da viatura e do motorista da autarquia, mas afirma que sempre o fez "ao serviço do município".



Acrescenta que Costa Gomes "sabia perfeitamente" dessa utilização e que, "muitas vezes, era o primeiro" a pedir para que o fizesse.