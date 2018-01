Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarca reclama obras rápidas em troço mortal

Zona do cruzamento da Loureira é um dos pontos negros rodoviários da região do Minho.

Por Liliana Rodrigues | 08:49

Desde 2009 que a Junta de Freguesia de Loureira, em Vila Verde, reclama obras urgentes na EN101, que atravessa a freguesia e que é considerada uma das mais mortíferas da região.



Na semana passada, o atropelamento de um professor reformado trouxe de novo a questão da segurança daquele troço para a ordem do dia.



"Estaremos na linha da frente a apoiar as medidas que a população da Loureira entender pertinentes para resolver de forma séria este problema, que é para nós um atentado a vidas humanas", sublinha em comunicado Pedro Dias, presidente da junta da Loureira, apelando a medidas de luta mais fortes.



Já ontem, a população, como forma de protesto, "inundou" de chamadas telefónicas a Infraestruturas de Portugal, "queixando-se do estado de degradação daquela via", disse o autarca, que reclama a construção urgente de uma rotunda num cruzamento onde se registam muitos acidentes, mas também na zona envolvente.



"Esta é uma zona evidente de risco para a vida das pessoas e onde, além da ausência de sinais que confirmem a prometida construção de rotunda, as passadeiras estão cada vez mais invisíveis, os passeios e as bermas degradados para desespero dos pais das crianças que todos os dias entram e saem dos transportes públicos de ligação à escola", elenca o autarca, no comunicado emitido ontem.



A situação é classificada como "inaceitável", sobretudo depois de no verão passado ter sido anunciado um concurso para a realização de obras, mas que só deverá estar pronto no final deste ano e deixou de fora a intervenção no espaço envolvente ao cruzamento.