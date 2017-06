Autarquia ajuda bombeiros a comprar carro

CM, custa cerca 150 mil euros e a Autoridade Nacional de Proteção Civil garante o pagamento de 80%.



A autarquia de Monchique vai atribuir o restante valor.



PORMENORES

Corporação limitada

Depois da perda da mais recente viatura de combate a incêndios, os Bombeiros de Portimão estão limitados na sua operacionalidade, uma vez que passaram a ter à sua disposição apenas duas viaturas para combater fogos florestais.



Bombeiros de prevenção

O incêndio que atingiu, 2ª feira, a zona de Marmelete está extinto. No entanto, os bombeiros mantiveram ontem "uma vigilância ativa com 50 operacionais e 11 veículos", explicou ao CM o comandante dos Bombeiros de Monchique, Rui Lopes.



A Câmara de Monchique vai oferecer 30 mil euros aos Bombeiros de Portimão para ajudar na compra de uma nova viatura de combate a incêndios florestais, que irá substituir o camião que foi destruído pelo fogo na zona de Marmelete, na segunda-feira.O apoio solidário, ao que oapurou, foi aprovado ontem por despacho do presidente da autarquia, Rui André, e será entregue já nos próximos dias, no sentido de a corporação conseguir adquirir o novo meio ainda a tempo da época alta dos fogos florestais."Senti que era justo da parte do município apoiar a corporação que nos veio ajudar a combater um fogo no nosso concelho, para que possa manter a operacionalidade", referiu o autarca ao