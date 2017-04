Autarquia diz que buraco na Av. Ceuta não está relacionado com caneiro de Alcântara

Cratera corta circulação na Avenida de Ceuta

A circulação naquela via foi totalmente restabelecida poucos dias depois, após o local ter sido aterrado.Numa conferência de imprensa que decorreu hoje nos Paços do Concelho, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, afirmou que "medições tanto no exterior como no interior" do caneiro concluíram que "não houve qualquer dano na estrutura"."O que é provável que tenha acontecido é que através de um processo de deslocação de águas subterrâneas se tenha aberto esta cratera, que foi aumentando de dimensão até ao momento do aluimento à superfície", disse o vereador aos jornalistas.Salgado explicou que "este local tem uma linha de água subterrânea, a antiga ribeira de Alcântara", bem como "aterros bastante altos".Em resposta a críticas, o vereador já havia informado anteriormente que o relatório elaborado pelos serviços municipais concluiu que o aluimento de terras "não teve origem nem por abatimento da estrutura física nem problemas hidráulicos do caneiro de Alcântara".O autarca observou também que a "situação foi resolvida através do enchimento do vazio com betões especiais", e que agora será "estabelecido um programa para identificar eventuais situações que possam existir nesta zona, em parceira com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil".Salgado estimou o custo da intervenção em "cerca de 30 mil euros"."Decidiu-se pôr em prática um estudo dos solos e a identificação de zonas junto ao caneiro com probabilidade de risco", através de uma "campanha de sondagens com georradares, que permitem identificar possíveis vazios que existam no subsolo", acrescentou.Estes estudos têm o objetivo de "identificar todas as situações de risco e antecipar situações que possam vir a suceder, de modo a intervir antes que elas se verifiquem", salientou Manuel Salgado, em declarações aos jornalistas.