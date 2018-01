Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarquia quer cultura acessível para todos

David Fonseca, Frankie Chavez e Jacqui Naylor são três dos artistas que vão subir ao palco.

Por Ágata Rodrigues | 08:41

"Temos uma programação ambiciosa mas queremos que cada vez mais pessoas tenham acesso a bons eventos quer seja concertos de ópera, música ligeira e teatro, entre outros, e nessa perspetiva temos bilhetes a preços mais acessíveis, com preços desde os 3 euros" explicou Jorge Vultos Sequeira, presidente da Câmara de S. João da Madeira, na apresentação do cartaz cultural da cidade para 2018. A autarquia sanjoanense dispõe de um orçamento de 150 mil euros para a cultura .



"O retorno do investimento é a valorização das pessoas", sublinha o presidente da câmara.



David Fonseca, Frankie Chavez e Jacqui Naylor são apenas três dos 34 nomes que vão compor a oferta musical da cidade. Também o teatro e a revista portuguesa têm destaque nesta programação que vai contar com 120 eventos ao longo do ano, quer no palco da Casa da Criatividade quer nos Paços da Cultura.



"Vamos ter uma grande diversidade e a grande aposta vai ser o público familiar com 15 espetáculos juvenis. Novembro será dedicado ao jazz. Há ainda o festival de teatro com mais de 20 espetaculos e o projecto ‘Somos Nós’ que é criado pelas associações locais e pretende ser uma programação da comunidade para a comunidade nos últimos domingos de cada mês" explicou Susana Menezes, responsável cultural da autaquia .



"A autaqruia vai fazer este esforço mas era importante introduzir descontos para que mais pessoas possam ter acesso. Por isso a criação do cartão" acrescentou. Este cartão terá o custo de 25 euros com regalias e oferta de dois bilhetes, um deles no dia de aniversário do titular.