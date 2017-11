Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarquia quer empreendimento construído com madeira ardida do Pinhal de Leiria

Revelação feita pela presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande.

20:10

A construção de um empreendimento turístico com madeira queimada do Pinhal de Leiria é uma das medidas em equação para compensar os incêndios de 15 e 16 de outubro, revelou hoje a presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande.



"Das reuniões com os secretários de Estado da Floresta e do Turismo, ficou a ideia de acoplar [ao Parque do Engenho] um empreendimento turístico, [construído] com as madeiras retiradas da mata, como marca do que tínhamos, para ficarem estas madeiras como símbolo do futuro", disse Cidália Ferreira, durante o debate "Reerguer das cinzas o Pinhal do Rei", promovido pela Câmara e Assembleia Municipal.



A ideia integra o pacote de incentivos apresentados pela autarquia ao Governo, e que contempla a criação do Museu da Floresta no Parque do Engenho, aproveitamento das casas dos guardas na mata e pontos de vigia para fins turísticos.



A presidente da Câmara avançou ainda que pretende "a criação de um observatório ambiental" e o regresso dos Serviços Florestais à Marinha Grande.



"A Marinha Grande deu anualmente ao nosso país, a todas as regiões, mais de um milhão de euros. Chegou a hora de o nosso país contribuir com a Marinha Grande", disse a autarca, lembrando que depois do incêndio que consumiu 86% do Pinhal de Leiria "avizinham-se vários problemas acrescidos para resolver".



"Acredito que a CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro] tenha um contributo especial para a resolução do nosso problema", disse ainda.



Durante o debate, Eugénio Sequeira, engenheiro agrónomo e membro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, acusou o Governo de não acautelar os fogos num ano de particular risco.



"Lançaram a Carta de Perigosidade dos Incêndios Florestais para 2017 e não tomámos medidas nenhumas! Não pode ser. Põem a carta cá fora e não tomam medidas", lamentou.



O especialista exortou a população "a liderar um movimento para mudar o sistema. Os políticos não podem fazer o que têm de fazer, porque senão, coitados, vão para a rua como eu fui [Eugénio Sequeira foi candidato à Câmara Municipal de Cascais nas listas do PS entre 1989 e 1993]".



"Temos de exigir que os problemas sejam resolvidos e as coisas mudem a pouco e pouco. Com as alterações climáticas, vai ser o fim da 'macacada'", avisou.



Também Gabriel Roldão, investigador da Marinha Grande, alertou para o que o futuro reserva, depois do fogo no Pinhal de Leiria:



"A Marinha Grande não é mais aquela cidade que tinha um dos mais ricos ambientes, com melhor ar para respirar e melhores sítios para passear. Hoje temos um deserto, que começou com os incêndios de 2 de outubro de 2003: já temos na mata uma onda de areia branca com 450 metros de extensão".



O Pinhal de Leiria só terá árvores como tinha "dentro de 75 anos" e para render como até este ano "será preciso esperar 150 anos. Nunca mais vamos ver o Pinhal de Leiria como o conhecíamos".



"Os políticos têm de se unir para salvar a Marinha Grande da maior catástrofe da nossa história", concluiu.