Autocarro arde no IP3 e passageiros vivem momentos de aflição

"Pensei que ia morrer", conta passageira que fazia viagem entre Viseu e Coimbra.

Por Catarina Figueiredo | 00:13

Os passageiros e o condutor do autocarro da Rede Expressos que fazia a ligação entre Viseu e Coimbra - através da IP3 - viveram momentos de pânico quando se viram cercados pelas chamas.



O veículo, que arrancou às 18h00 de Viseu, ficou cercado pelas chamas que consumiam a zona de mato adjacente à estrada, perto de Santa Comba Dão.



"O autocarro ia cheio, cerca de 48 pessoas. De repente começou a ficar tudo escuro, muito preto e poucos quilómetros depois só víamos labaredas. Estava um calor insuportável no autocarro. Começámos todos a gritar e o autocarro começou a abanar. Achei que ia morrer", conta Ema Fonseca ao CM, uma jovem estudante universitária que regressava a Coimbra para mais uma semana de aulas.



Apesar do caos das chamas, o motorista ainda percorreu alguns quilómetros com os passageiros dentro da viatura. "Andámos mais um bocado. Quando estávamos quase a chegar a Penacova a situação ficou ainda pior. Saímos todos do autocarro, deixámos lá as nossas malas. Andámos cerca de dois quilómetros a pé acompanhados por dois bombeiros. Tentávamos pedir boleia aos carros que iam passando, mas ninguém parava", conta a jovem testemunha.



As chamas ainda atingiram a parte traseira do autocarro, de acordo com várias testemunhas no local. A viagem foi retomada cerca de uma hora depois, quando os passageiros puderam voltar a entrar na viatura da Rede Expressos rumo ao destino.



O IP3 esteve encerrado ao trânsito devido à intensidade das chamas que consomem as localidades vizinhas à via. De acordo com a agência Lusa, por volta das 21h50, os primeiros carros que estavam presos no Itinerário Principal 3 já começaram a circular.



O CM sabe que várias carreiras previstas pela Rede Expressos para este domingo foram canceladas por questões de precaução.