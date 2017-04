Autocarro ardeu na A1, em Vila Franca de Xira

Desconhece-se, para já, o que causou o incêndio mas as autoridades acreditam que terá acontecido um curto circuito.

Um autocarro incendiou-se esta segunda-feira no km 10 da A1, junto à saída de Vialonga, em Vila Franca de Xira. O alerta foi dado às 07h50 de hoje.Não há feridos a registar.Os cerca de 20 passageiros que seguiam no autocarro foram retirados da viatura e já não se encontram no local.