Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro desgovernado mata homem em Almada

Vítima, de 70 anos, foi atingida pelo pesado de passageiros quando fazia jardinagem.

16:36

Um homem morreu esta quarta-feira à tarde atropelado por um autocarro em Almada.



O acidente, apurou o CM, aconteceu por volta das 14h10, na Avenida Luís de Camões, no Miratejo, concelho do Seixal.



A vítima, um homem com cerca de 70 anos, estaria a fazer trabalhos de jardinagem quando foi atingido pelo autocarro da empresa Transportes Sobre o Tejo.



Alegadamente, o autocarro avariou, obrigando o motorista a sair. Nesse momento, o pesado de passageiros atingiu a vítima e um automóvel estacionado na rua.



Foi necessário o auxílio de 20 bombeiros, apoiados por 10 viaturas, para proceder à retirada da vítima, que ficou presa debaixo do autocarro.



O corpo já foi transportado para a morgue do Hospital Garcia de Orta.



A PSP está agora a investigar este caso.



Em atualização