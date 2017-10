Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro em chamas no terminal do Barreiro

Viatura não teria passageiros no interior.

08:08

Um autocarro de passageiros da empresa TST pegou fogo na manhã desta sexta-feira, junto ao terminal fluvial do Barreiro. O veículo estava estacionado, sem passageiros no interior, quando começou a arder.



O motorista conta à CMTV o que aconteceu. "Tinha acabado de estacionar na paragem quando me vieram dizer que o autocarro estava a arder. Não me apercebi de nada".



O homem foi ajudado pelo condutor de um outro autocarro, que usou um extintor para conter as chamas, ainda antes da chegada dos bombeiros. O incidente não fez feridos.