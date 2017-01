Autocarros de seguranças atacados a tiro após jogo do Braga-Guimarães

Dois autocarros da empresa de segurança 2045, que transportavam stewards (assistentes desportivos que zelam pela segurança no estádio) que tinham estado no jogo Braga - Vitória de Guimarães foram atacados a tiro na estrada, quando seguiam a caminho da auto-estrada

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Já passava das onze e meia da noite quando os dois autocarros da empresa de segurança 2045 passavam junto à estação dos caminhos-de-ferro de Braga. Foram atingidos por dois tiros, disparados, ao que tudo indica, da zona da rua da Cónega para o lado da avenida António Macedo, por onde os autocarros circulavam em direção à auto-estrada.

Um dos projéteis atravessou o autocarro, partindo os vidros dos dois lados, e só por milagre não atingiu o segurança que ali seguia.

O passageiro tinha o banco reclinado e o tiro passou-lhe ligeiramente por cima da cabeça.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Braga, desconhecendo-se, para já, se quem efetuou os disparos pretendia atingir o autocarro dos segurança ou se confundiu a viatura com uma das que transportaram adeptos do Vitória de Guimarães.

Um acontecimento grave, a pouco mais de um quilómetro do Estádio e uma hora e um quarto depois do final do jogo que o Braga perdeu com o Vitória de Guimarães por 2-1.

A PSP manteve-se no local até depois das duas horas da madrugada, a garantir segurança a uma brigada da Polícia Judiciária de Braga, que recolheu diversos vestígios e assumiu a investigação do crime.

As autoridades mantêm todos os cenários em aberto, admitindo até que o caso possa não estar relacionado com o jogo de ontem à noite.

O Sporting de Braga já veio dizer que repudia qualquer tipo de violência e que confia no trabalho das autoridades.

Dos disparos resultaram dois feridos ligeiros.

