Autópsia prova morte com arma de guerra

Perícias não apuram hora da morte, mas confirmam uma execução à queima-roupa.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 09:04

A autópsia ao corpo do empresário de Vila Verde encontrado morto, quarta-feira, na mala de uma carrinha confirma que foi executado com um único tiro na garganta. E a arma utilizada tem calibre de guerra. Terá sido assassinado com o disparo de uma pistola 9 milímetros – tipo de arma utilizado, por exemplo, por algumas forças de segurança.



O médico legista não conseguiu determinar a hora da morte - com um disparo à queima-roupa.As perícias ao cadáver de António Ferraz Faria da Costa, de 52 anos, só terminaram ao início da tarde de ontem, atrasando a hora prevista para a chegada do corpo à capela, onde foi velado antes de ser realizada a missa de corpo presente, na igreja velha de Moure, freguesia de Vila Verde onde vivia com a mulher.



A Polícia Judiciária de Braga continua a investigar o misterioso crime, com contornos de máfia e de ter sido executado na cobrança de uma dívida, apesar de a família garantir que nada fazia prever este desfecho.



O empresário, ligado à construção civil, saiu de casa na terça-feira, às 14h30, e nunca mais foi visto. O telemóvel esteve sempre desligado e, no local onde o corpo foi encontrado, em Palmeira, Braga, não havia sinal do aparelho, nem da carteira da vítima. O corpo estava deitado na mala, tapado com uma placa preta.



Nenhum invólucro ou arma foram encontrados no veículo ou nas imediações, levando a crer que o crime foi executado noutro local.