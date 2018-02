Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridade Marítima resgata tripulante chinês de navio ao largo de Ponta Delgada

Homem, de 35 anos, foi transportado para o Hospital Divino Espirito Santo.

19:59

A Autoridade Marítima Nacional procedeu esta segunda-feira ao resgate de um tripulante chinês de 35 anos que tinha uma perna partida "e se encontrava a bordo de um navio mercante de grandes dimensões ao largo do porto de Ponta Delgada".



Em nota enviada às redações, a autoridade frisa que a operação foi coordenada pelo capitão do porto de Ponta Delgada, nos Açores, e foi utilizada uma embarcação que, "pelas suas caraterísticas e para aquela manobra em concreto, foi considerada como a mais adequada para proceder à recolha do sinistrado de bordo" do navio "Botafogo".



"Apesar das dificuldades criadas pelas dimensões do navio, a operação decorreu conforme planeado, tendo o resgate para terra sido efetuado com sucesso e o tripulante sinistrado transportado por uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, para o Hospital Divino Espirito Santo, em Ponta Delgada", prossegue a nota.