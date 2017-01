Autoridades confirmam sequestro e homicídio de Ana Lopes

Ex jura inocência na morte de Ana Lopes





Os pais, que só sábado à noite tiveram a certeza de ser a filha que estava morta no seu carro, aguardam agora poder fazer o funeral da jovem que deixou órfão um menino de dois anos.As perícias ao corpo estão a adiar a realização das cerimónias fúnebres.

Quando iniciou a investigação, a polícia do Luxemburgo tinha apenas um cadáver completamente carbonizado. O "estado de degradação" do corpo de Ana Lopes, portuguesa de 25 anos, encontrado já em França, obrigou à realização de exames de ADN que permitiram a identificação.As autoridades confirmam agora que a jovem - que tinha ido ao Macdonald’s comprar comida para a irmã - foi agredida à porta de casa e sequestrada, no dia 15. Tudo indica que estava já morta quando chegou a França, a 30 km de casa. O carro foi incendiado e o corpo de Ana estava no banco traseiro.O Ministério Público é claro: a polícia está a investigar um assassinato. Para já foi ouvido um suspeito. Chama-se Marco Silva e é o pai do filho de Ana Lopes. O casal estava separado há poucos meses. E na tarde de domingo, 15 de janeiro, dia em que foi dado o alerta de desaparecimento, Ana Lopes confidenciou a uma amiga que andava a ser perseguida e assediada pelo ex--companheiro.