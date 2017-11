Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades procuram homem desaparecido em Trancoso

Desaparecido tem 90 anos e sofre de Alzheimer.

09:51

Bombeiros e GNR estão a procurar um homem de 90 anos que foi dado como desaparecido em Tamanhos, no concelho de Trancoso, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



O alerta para o desaparecimento do homem, "que sofre de Alzheimer", foi dado pelas 19h10 de segunda-feira, segundo o CDOS.



A fonte referiu que o homem "desapareceu da sua residência, onde vivia com a esposa".



Participam nas buscas, que foram iniciadas na segunda-feira e retomadas hoje de manhã, 13 homens e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e da GNR.