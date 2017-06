Autoridades procuram por desaparecido

O que achou desta notícia?







A GNR e a Polícia Judiciária estão a investigar o desaparecimento de Luís Moreira Carneiro, um homem, de 71 anos, que não é visto há quase duas semanas. Luís, que é natural de Alvarenga, em Arouca, foi visto pela última vez num posto de combustível onde tomou café.Também não há sinal do carro do homem, um Peugeot 205."Estamos muito preocupados e tememos que algo de mal possa ter acontecido. Até agora, não surgiu qualquer pista que nos possa ajudar. Não temos explicação para o desaparecimento dele, não andava com nenhum problema", explicou ao CM Sandra Domingos, filha de Luís, que se encontra desesperada com esta situação.