Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avança a reparação do mouchão da Póvoa

Ministro do Ambiente garantiu, no Parlamento, que a obra vai avançar no próximo ano.

Por Cláudia Machado | 09:41

O mouchão da Póvoa, uma ilha no estuário do Tejo junto ao concelho de Vila Franca de Xira, vai ser alvo de obras, com início previsto para março de 2018 e com um orçamento de meio milhão de euros. O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, no Parlamento, na última quinta-feira.



O governante explicou que a tutela vai proceder à "reparação urgente do mouchão", prevendo que as obras durem seis meses. Ou seja, e se iniciadas em março, deverão estar concluídas em setembro.



Na sequência do anúncio, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, manifestou o seu contentamento, mas ressalvou que a medida "peca por ser tardia". Isto porque, em 2016, a autarquia já tinha alertado a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a existência de um "rombo grave" num dos diques de proteção do mouchão. "Trata-se de algo que o município de Vila Franca de Xira já reivindica há muito tempo. Obviamente que estamos satisfeitos, mas ao mesmo tempo apreensivos, uma vez que o rombo assumiu grandes dimensões", afirmou Alberto Mesquita.



O Ministério do Ambiente adiantou que neste momento a APA "está a encetar os procedimentos necessários para efetivar a celebração do contrato de empreitada, após o que terá de ser remetido ao Tribunal de Contas" e que, apesar da propriedade do mouchão ser reclamada por privados, "a sua posse é de domínio público". O mouchão da Póvoa, com 1200 hectares e onde se desenvolve atividade agrícola, é um dos três mouchões existentes em Vila Franca de Xira.