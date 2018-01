Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avançam testes a álcool e drogas a guardas-prisionais

Direção-geral vai inaugurar centro de acompanhamento.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:20

Os serviços prisionais vão inaugurar em breve a Casa Amarela, um centro de saúde que irá identificar e tratar dependências de álcool e drogas entre o pessoal da guarda prisional. É o primeiro passo para, pouco depois, se dar início ao controlo do álcool e drogas do pessoal das cadeias - lei que está em vigor desde abril do ano passado. Os guardas serão penalizados se acusarem 0,20 g/l ou mais. Também não podem acusar estupefacientes.



"O Centro de Competências para a Gestão dos Cuidados de Saúde irá dar início a um projeto de saúde ocupacional de forma a cumprirmos o estipulado (...) sobre os Meios de Deteção de Consumo de Bebidas Alcoólicas e Estupefacientes do Corpo da Guarda Prisional", disse ao CM a direção-geral. O projeto irá envolver "médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, psicólogos clínicos e técnicos superiores de segurança do trabalho." A Casa Amarela será na rua da Bela Vista à Graça, em Lisboa, "prevendo-se uma futura descentralização".



O objetivo dos Serviços Prisionais, liderados por Celso Manata, é avançar com a lei 6/ 2017, que prevê processos disciplinares a quem esteja ao serviço com uma taxa de álcool de 0,20 g/l ou mais. Quem recusar o teste fica proibido de conduzir nas 12 horas seguintes e de estar ao serviço. Será desarmado.



A lei prevê que os testes sejam discretos e em aparelhos qualitativos e quantitativos, bem como em testes rápidos de urina, saliva ou suor para as drogas. O guarda pode exigir contraprova ao sangue.