Avaria de comboio condiciona circulação ferroviária em Tomar

Uma composição de passageiros da Comboios de Portugal (CP) com origem em Santa Apolónia, Lisboa, avariou ao início da tarde desta sexta-feira entre as estações de Vale Figueira e Rinchoa, no ramal de Tomar.

De acordo com fonte da CP ouvida pelo CM, os comboios "continuam a circular com ligeiros atrasos". A linha do Norte, que liga a capital ao norte do País, não está a ser afetada por este incidente.

A Comboios de Portugal promete esclarecimentos para o final da tarde.

(Em atualização)

