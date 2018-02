Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avaria em poste de média tensão dita "apagão" em Gondomar

Piquete da EDP acorreu de pronto ao local.

19:21

A freguesia de Valbom, no concelho de Gondomar, esteve este sábado entre as 15h30 e as 17h53 sem energia elétrica devido a uma avaria num poste de média tensão, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom.



O "apagão", segundo a fonte da corporação, ficou a dever-se ao rebentamento dos "fios do poste de média tensão" numa rua na zona baixa daquela freguesia do distrito do Porto.



O piquete da EDP acorreu de pronto ao local onde ainda se encontrava às 18h10, acompanhado dos bombeiros e da PSP de Valbom, para restabelecer o circuito, começando o fornecimento de energia a ser reposto, gradualmente, a partir das 17h53.