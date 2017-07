Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avenida Padre Cruz e Calçada de Carriche com trânsito condicionado

"Trabalhos de substituição da iluminação pública" vão condicionar trânsito durante três semanas, a partir de segunda-feira.

A Avenida Padre Cruz e a Calçada de Carriche, em Lisboa, vão ter o trânsito condicionado por um período de três semanas, devido a "trabalhos de substituição da iluminação pública", a partir de segunda-feira, anunciou esta quinta-feira a autarquia.



Estas artérias das freguesias do Lumiar e Santa Clara vão estar condicionadas entre as 10h00 e as 16h30, uma via em cada sentido, "sem interrupção total da circulação", lê-se no comunicado.



O condicionamento tem início junto ao Estádio de Alvalade, prosseguindo por toda a Avenida Padre Cruz e Calçada de Carriche.



Já as obras da ligação da 2.ª Circular à Avenida Padre Cruz vão condicionar o trânsito durante uma semana, já a partir de sexta-feira, entre as 22h00 e as 06h30.



"Os trabalhos implicam a interrupção total da circulação" da avenida, junto ao Estádio de Alvalade, no sentido Campo Grande (Norte-Sul) e na rampa de acesso da 2.ª Circular para aquela artéria.



A Câmara refere como alternativas o acesso pela 2.ª Circular no sentido IC19/Sintra/Benfica/Eixo Norte-Sul e no sentido do Aeroporto.



As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local por entidade policial.