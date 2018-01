Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passageiro morre após aterragem de emergência nas Lajes

Homem de 84 anos já estava "inconsciente". Boeing 787 da Royal Air Maroc vinha dos EUA.

14:18

Um avião da Royal Air Maroc aterrou este domingo de madrugada na base das Lajes, na ilha Terceira, devido a uma emergência médica, mas o passageiro acabou por morrer, segundo fonte oficial da Proteção Civil dos Açores.



O homem de 84 anos estava "inconsciente e com o pulso fraco", o que levou o Boeing 787 da Royal Air Maroc, companhia aérea nacional de Marrocos, que vinha dos Estados Unidos da América (EUA), a aterrar de emergência na base das Lajes, às 4h42 (hora local, mais uma em Lisboa).



O passageiro foi assistido pelos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, mas acabou por ser declarado morto no local, segundo fonte oficial do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.