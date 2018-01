Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião choca com ave e dá meia-volta

Airbus A-319 tinha como destino o Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira.

Por J.T. | 09:54

O embate de um avião da TAP com uma ave no momento da descolagem, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na manhã de quinta-feira, fez o comandante regressar à pista por precaução.



Um incidente que não provocou alarme nos passageiros.



O avião, um Airbus A-319, que tinha como destino o Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, descolou pelas 08h15 tendo regressado ao aeroporto cerca de 20 minutos depois.



Os passageiros foram encaminhados para outros voos rumo ao Funchal.