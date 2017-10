Avião da Força Aérea detetou 13 fogos entre sexta-feira e sábado

Detetores térmicos do avião C-295M permitiram avisar meios no terreno.

Por J.C.M. | 17:18

A Força Aérea Portuguesa detetou 13 focos de incêndio nas últimas sexta-feia e sábado. O avião C-295M, que dispõe de sensores térmicos, operada pela Esquadra 502 – 'Elefantes', realizou cerca de 11h30 de voo, em missões diurnas e noturnas, com o empenhamento de diversas tripulações", avança a Força aérea em comunicado.



A deteção dos fogos serviu para "orientar os meios no terreno durante o combate aos incêndios no território nacional", permitindo ativar os operacionais da Proteção Civil e bombeiros.



Os sinais de incêndio foram detetados nas zonas de Bragança, Miranda do Corvo, Marinha Grande, Pedrógão Grande e outros locais.

"Após a deteção e monitorização dos focos de incêndio, as informações recolhidas pelas tripulações da Força Aérea eram processadas pelo centro de Comando e Controlo do Comando Aéreo e, de imediato, difundidas para o Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS). Posteriormente, o CNOS disseminava essas informações pelos seus órgãos ou centros de coordenação locais, de forma a poder efetuar o combate com eficácia"

A Força Aérea tem participado em ações de prevenção e reabilitação de áreas ardidas, através do patrulhamento terrestre e transporte de forragens para animais das zonas afetadas.