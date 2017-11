Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião da Portugália descola fora da pista

Controlador do aeroporto de Nice abortou manobra feita por piloto português.

Por Miguel Curado | 06:00

A companhia aérea portuguesa Portugália está a ser investigada pela autoridade de segurança aeroportuária francesa depois de um piloto da empresa quase ter descolado uma aeronave a partir da pista de apoio (reservada à circulação automóvel) do aeroporto de Nice, o terceiro mais frequentado de França.



O caso, divulgado pela comunicação social local, remonta a 6 de novembro. Um avião Embraer 190, de fabrico brasileiro, operado pela Portugália (que pertence ao grupo TAP), fazia a ligação entre Nice e Lisboa. Por razões que permanecem por apurar, o piloto, português, direcionou o avião (com cerca de 100 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes) para a via de circulação automóvel do aeroporto, perpendicular às pistas usadas para aterragens e descolagens de aeronaves.

O Embraer 190 ganhou velocidade e, após ter andado cerca de um quilómetro, foi detetada por um controlador aéreo.



O alerta para que a descolagem fosse abortada foi lançado de imediato para o piloto e copilotos, que conseguiram travar o avião quando este já ia a uma velocidade de cerca de 170 km/h. O avião acabou depois por descolar normalmente em direção a Lisboa, numa pista normal, mas a autoridade de segurança francesa considera o incidente grave e já lançou um inquérito ao sucedido.



O CM contactou o gabinete de comunicação da TAP. Fonte oficial desta entidade afirmou ter tido conhecimento do incidente apenas na sexta-feira, 11 dias após ter ocorrido. Foram prometidos mais esclarecimentos até ao final do dia de ontem, mas os mesmos não chegaram em tempo útil.



Aeroporto Côte d’Azur

O Aeroporto Côte d’Azur, em Nice, é considerado o terceiro de maior circulação em França. Fica situado junto ao mar e tem duas pistas de aterragem e descolagem, e várias vias de apoio a carros a aviões.



Piloto confundido

O facto de as pistas de apoio do aeroporto ficarem situadas paralelamente às pistas de descolagem e aterragem pode ter feito com que o piloto se confundisse.



Comprada em 2006

A Portugália foi comprada pela TAP, em 2006, ao Grupo Espírito Santo. Por 140 milhões de euros, a Transportadora Aérea Portuguesa ficou com 99,81 por cento do capital da Portugália, que hoje opera com a marca TAP Express.