Avião faz aterragem de emergência no Porto com vidro do cockpit partido

Um avião da companhia aérea Thomson, que seguia de Las Palmas, em Espanha, com destino a Briston, no Reino Unido, foi obrigado a aterrar de emergência esta noite no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com um vidro do cockpit partido.A bordo seguiam mais de 200 passageiros.O aparelho foi obrigado a descer dos 30 mil pés para os 10 mil de altitude para poder aterrar de urgência em Portugal, depois de um dos vidros do pára-brisas do avião ter ficado danificado durante o voo.Ao chegarem ao Porto, os passageiros aplaudiram a atitude da equipa a bordo, que manteve a calma e não causou pânico durante a aterragem, mas lamentaram a falta de informação facultada.Laura, que pertencia ao grupo de passageiros que teve de aterrar no Porto, queixou-se da assistência em terra no Twitter e recebeu uma resposta oficial da empresa aérea, que lamentou o sucedido.Ao jornal Bristol Post , Laura contou que ninguém se apercebeu a bordo da gravidade da situação. "Havia quem tivesse aspecto de estar nervoso, mas a maioria das pessoas manteve a calma. Percebemo-nos que alguma coisa estava errada antes de o anunciarem devido à descida súbita do avião a meio do voo, mas toda a gente bateu palmas ao aterrarmos", disse.

Em atualização

