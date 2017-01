Um avião da companhia aérea Monarch fez uma aterragem de emergência, no Aeroporto do Porto Santo, no arquipélago da Madeira, após ter sido detetada uma avaria na aeronave.



No local estão os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e a PSP.

