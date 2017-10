Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avisos ignorados repetem tragédia em Portugal

Fuga desenfreada volta a fazer mortes. Ninguém sabia como agir.

Por Tânia Laranjo | 01:30

No domingo, quando o incêndio que fustigou a região Norte e Centro matou mais de 40 pessoas, repetiram-se os erros de Pedrógão. O relatório da Comissão Técnica Independente, que já era conhecido, alertava, por exemplo, para a necessidade de avisar as pessoas que não deviam tentar fugir para as estradas.



Das 65 vítimas de Pedrógão, 60 tinham morrido nessas circunstâncias. Mas nenhuma campanha foi feita, não houve qualquer alerta. E, no domingo, muitos perderam a vida exatamente a fugir por estradas secundárias, onde foram rodeados pelo fogo.



Outra falha que este relatório destaca - e que ainda não se sabe se agora se repetiu - foi o deficiente ataque ao fogo a tempo e horas. As conclusões são claras. Entre as 14 e as 16 horas, o incêndio podia ter sido extinto. Bastava que tivesse havido um eficaz combate com recurso a meios aéreos, que afinal estavam a 40 quilómetros.



A situação piorou nas horas seguintes. Mas até às 18 horas ainda era possível combater as chamas. Nada foi feito.

A conclusão não podia ser outra. Lê-se no relatório que é licito concluir que "houve subavaliação e excesso de zelo na análise da fase inicial do incêndio".



Há outras responsabilidades que também podem ser assacadas. E que, aliás, fazem agora parte do processo-crime, para onde foi extraída uma cópia do dito relatório.



Por explicar continua o facto de se saber, naquele dia (17 de junho), que o risco de fogo era elevado. Aliás, diz o relatório, que o risco era extremo nos concelhos da Lousã, Pampilhosa da Serra e Proença a Nova. A conclusão da tragédia é óbvia para os peritos. Falharam em toda a linha as medidas de proteção civil que passariam, por exemplo, pela evacuação das populações a tempo e horas.



PORMENORES

Posto de comando

O relatório critica a mudança sistemática de postos de comando. Recorda que houve três e que eram normalmente perturbados quer por elementos da comunicação social como por políticos.



Falhas no SIRESP

As falhas no SIRESP são novamente referidas como um fator que atrasou o socorro. Diz-se, aliás, que o SIRESP está baseado em tecnologia ultrapassada.



50 minutos mortais

62 das 65 mortes de Pedrógão ocorreram entre as 19h50 e as 20h40. A 63ª vítima morreu horas depois, após o reacendimento de um fogo. A 64ª vítima foi um bombeiro que morreu no hospital.



Condições favoráveis

Os fogos de Pedrógão e de Góis ocorreram em condições de perigo meteorológico de incêndio um pouco menos favoráveis à propagação rápida do fogo.



Dois aviões

havia dois aviões a 40 quilómetros de Pedrógão que não foram acionados. Mesmo quando as freguesias de Pedrógão tinham sido colocadas sob alerta máximo devido ao perigo.