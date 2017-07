Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avisou bombeiros e padre para os fogos que ateou

Empreiteiro de 40 anos foi detido pela PJ de Braga e vai amanhã a tribunal.

Por Liliana Rodrigues | 10:59

Em menos de uma hora, durante a madrugada de ontem, um construtor civil ateou pelos menos cinco incêndios na freguesia de Balugães, em Barcelos.



Mal viu as chamas a consumirem árvores, tratou de alertar as autoridades. Ligou aos bombeiros, ao presidente da junta e até ao padre da freguesia a avisar dos focos de incêndio e do perigo para as habitações. Até se ofereceu para ajudar os bombeiros a apagar as chamas, que ele próprio tinha ateado. Acabou por ser detido cerca das 06h00 pela Policia Judiciária de Braga, com a colaboração da GNR de Barcelos.



O incendiário, de 40 anos, não tem antecedentes criminais. Os focos de incêndio foram ateados cerca das 04h00 e demoraram perto de três horas a serem extintos por bombeiros de duas corporações.



No total, arderam dois mil metros quadrados de floresta, numa zona próxima de habitações. O arguido foi levado para as instalações da Judiciária, ao final da manhã de ontem, e continua detido até ser presente, amanhã de manhã, ao tribunal de Barcelos para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.