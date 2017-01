Avô filmado a abusar da neta encontrado morto

O registo foi feito com o telemóvel da própria vítima a conselho da docente, depois de ter sido alertada por uma amiga da menor para os abusos sexuais.



A detenção pela Polícia Judiciária de Braga aconteceu um dia depois de a neta ter mostrado a uma professora um vídeo em que o avô abusava da menina.O registo foi feito com o telemóvel da própria vítima a conselho da docente, depois de ter sido alertada por uma amiga da menor para os abusos sexuais.O idoso, que tentou justificar os atos dizendo que estava a preparar a neta para a vida adulta, aproveitava as noites para abusar da menor, já que os pais estavam a trabalhar e a menina ficava aos cuidados dos avós.

Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo

Foi encontrado morto, este domingo, na cela da cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto, o reformado, de 75 anos, que foi detido por ter abusado da neta, de 15 anos, durante três anos, em Braga.O pedófilo estava enforcado quando foi encontrado por um outro recluso, após o recreio do início da tarde.Não há indícios de crime e o corpo foi removido para o IML do Porto, onde vai ser autopsiado. Há quatro dias que o arguido estava a cumprir prisão preventiva no Porto, depois de ter passado pela cadeia de Braga, para onde fora levado no passado dia 11. Tinha sido transferido por questões de segurança.