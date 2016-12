Avó rouba casas com martelo e escadote

Apesar de aparentar ser uma pessoa comum, alguns vizinhos na sua terra natal não ficaram surpreendidos com a detenção, que aconteceu poucas semanas depois de a mulher ter sido apanhada a assaltar uma residência em Chão de Sapo, no Cadaval. "Uma rapariga viu-a a entrar pela janela e chamou a GNR. Transportava no carro um escadote e um martelo", segundo contou um popular.



Maria Domingos foi apanhada em flagrante pela GNR algumas vezes, mas saía sempre em liberdade. Desta vez, ficou em prisão preventiva.



Com três filhos adultos e sendo já avó, a suspeita, de 52 anos, vivia sozinha, tendo casa na aldeia da Murteira, no Cadaval, de onde é natural, mas ocupava há pouco tempo outro imóvel, no concelho vizinho do Bombarral.Apesar de aparentar ser uma pessoa comum, alguns vizinhos na sua terra natal não ficaram surpreendidos com a detenção, que aconteceu poucas semanas depois de a mulher ter sido apanhada a assaltar uma residência em Chão de Sapo, no Cadaval. "Uma rapariga viu-a a entrar pela janela e chamou a GNR. Transportava no carro um escadote e um martelo", segundo contou um popular.Maria Domingos foi apanhada em flagrante pela GNR algumas vezes, mas saía sempre em liberdade. Desta vez, ficou em prisão preventiva.

O que achou desta notícia?







11.8% Muito insatisfeito

11.8% 2%

2% 5.8%

5.8% 3.9%

3.9% 76.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







11.8% Muito insatisfeito

11.8% 2%

2% 5.8%

5.8% 3.9%

3.9% 76.5% Muito satisfeito Outras 51 pessoas também já deram o seu contributo pub

Maria Domingos – a mulher que esta semana ficou em prisão preventiva depois de efetuar pelo menos uma dezena de furtos em casas da região Oeste em menos de um mês – utilizava quase sempre o mesmo método para assaltar: escolhia vivendas antigas – não queria novas, com receio de terem alarme e serem protegidas por cães – e atacava quando não estava ninguém no interior.Escalava vedações, algumas até de 2 metros, por vezes com recurso a um escadote, e subia até às janelas, partindo os vidros com um martelo para entrar nas vivendas. Depois de furtar o recheio que estava à mão, saía por portadas laterais.Ao que oapurou, a Maria Domingos fazia dos assaltos o seu modo de vida, não se conhecendo outra fonte de rendimento, após ter sido operária fabril.