Bactéria faz 100 vítimas na base aérea da Ota

Cerimónia de juramento de bandeira de 97 militares, na Ota, foi interdita aos familiares.

01:30

Costuma ser um dia de festa celebrado na presença dos familiares, marcando mais uma etapa na vida dos jovens militares. Só que uma bactéria que atingiu cerca de 100 elementos da Força Aérea, baseados na Ota, em Alenquer, levou a que os responsáveis daquele ramo das Forças Armadas tivessem decidido fechar ontem de manhã às famílias a cerimónia de juramento de bandeira.



"Foi uma decisão tomada apenas por precaução, pois pode ainda haver militares afetados com a bactéria", justificou ao CM o tenente-coronel Manuel Costa, porta-voz da Força Aérea. "Foi por essa razão que a cerimónia foi fechada a civis. Esta é uma cerimónia bonita, mas com muita pena nossa, tivemos mesmo de limitar os acessos".



Na passada sexta-feira, cerca de 25 militares deram entrada no Hospital Militar de Lisboa, com diversos sintomas que os levaram a receber tratamento médico. Mas o número de vítimas aumentou desde então.



"Ao todo foram cerca de uma centena de pessoas afetadas por esta bactéria. Não é um caso grave, fica resolvido com um tratamento ao longo de 72 horas", explicou o responsável, adiantando que a bactéria provoca uma amigdalite aguda estreptocócica. "Afetou não apenas militares mas também pessoal civil que trabalha na base".



A deteção do caso levou a recomendações e a procedimentos internos na base da Ota: "Tivemos de reforçar medidas individuais de higiene, relacionadas com o lavar de mãos, o espirrar, entre outras medidas. Basicamente, aquelas que são sugeridas pela Direção-Geral de Saúde em casos como estes".



Apesar da possibilidade de ainda haver casos clínicos entre os militares, isso não impediu que 77 homens e 20 mulheres jurassem a bandeira da instrução básica no Centro de Formação Militar e Técnica, perante os superiores hierárquicos.



Dores de cabeça e garganta

Os militares que foram afetados pela bactéria apresentaram sintomas de mal-estar geral, assim como dores de cabeça e também de garganta.



Cerimónia

A cerimónia foi abrilhantada com a passagem de aviões no local, distinção de instruendos, desfile de forças em parada e ainda o juramento da bandeira.



Tenente-general presente

A cerimónia solene dos 97 militares foi presidida pelo tenente-general Sílvio Sampaio, que é o atual comandante de pessoal da Força Aérea.